Zagraniczna gwiazda Ekstraklasy zagra w kadrze Polski?! Sensacyjne wieści przed meczem z Albanią
Maksym Chłań zagra w reprezentacji Polski? Jak donoszą zagraniczne media, ukraiński skrzydłowy Górnika Zabrze może uzyskać polskie obywatelstwo i docelowo zagrać w Biało-Czerwonych barwach.
Zaskakujące wieści przekazał dziennikarz Rudy Galetti. Według jego informacji, Chłań, który reprezentował młodzieżowe reprezentacje Ukrainy, może uzyskać polskie obywatelstwo i zagrać w Biało-Czerwonych barwach.
23-latek występuje w Polsce od 2023 roku, kiedy podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk. Po dwóch latach na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Górnika Zabrze, w którym występuje do dziś.
Na boiskach PKO BP Ekstraklasy łącznie rozegrał 48 meczów, strzelając osiem goli i dokładając sześć asyst.
Chłań ma na swoim koncie liczne występy w juniorskich reprezentacjach Ukrainy. Ofensywny piłkarz nie zadebiutował jednak w dorosłej kadrze.