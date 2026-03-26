Zagraniczna gwiazda Ekstraklasy zagra w kadrze Polski?! Sensacyjne wieści przed meczem z Albanią

Zaskakujące wieści przekazał dziennikarz Rudy Galetti. Według jego informacji, Chłań, który reprezentował młodzieżowe reprezentacje Ukrainy, może uzyskać polskie obywatelstwo i zagrać w Biało-Czerwonych barwach.

23-latek występuje w Polsce od 2023 roku, kiedy podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk. Po dwóch latach na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Górnika Zabrze, w którym występuje do dziś.

Na boiskach PKO BP Ekstraklasy łącznie rozegrał 48 meczów, strzelając osiem goli i dokładając sześć asyst.

Chłań ma na swoim koncie liczne występy w juniorskich reprezentacjach Ukrainy. Ofensywny piłkarz nie zadebiutował jednak w dorosłej kadrze.

