Rozgrywki Ligi Mistrzów siatkarzy weszły w decydujące fazy. W walce o końcowe trofeum pozostało już tylko osiem zespołów, w tym cztery polskie. W jednym z ćwierćfinałów mierzą się ekipy Ziraatu Bankkart Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie i Asseco Resovii Rzeszów.

Pierwsze spotkanie odbyło się 25 marca na Podpromiu. W stolicy województwa podkarpackiego zdecydowanie lepsi okazali się zawodnicy z Turcji. Ci triumfowali w trzech setach, stawiając Resovię w trudnym położeniu.

Rzeszowianie w rewanżu będą musieli gonić wynik. Podopiecznych Włocha Massimo Bottiego czeka jednak wymagające zadanie. Ziraat to drużyna naszpikowana gwiazdami, której głównym celem w tym sezonie jest właśnie triumf w Lidze Mistrzów.

Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów. Kiedy mecz? O której godzinie rewanż?

Kiedy mecz Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów? O której godzinie rewanż Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów w Lidze Mistrzów siatkarzy? Spotkanie zaplanowano na wtorek 31 marca o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

