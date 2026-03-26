Znamy rywali Polaków w walce o mistrzostwa Europy! Trudne losowanie

W turnieju wystąpią łącznie 24 drużyny. Gospodarze imprezy a także obrońca tytułu Dania zostali zwolnieni z rywalizacji w eliminacjach. O pozotałe 20 miejsc będą walczyły 32 narodowe drużyny w ośmiu 4-zespołowych grupach. Do turnieju finałowego awansują po dwie czołowe reprezentacje z każdej puli oraz cztery najlepsze ekipy z trzecich miejsc.

Polska losowana była z drugiego koszyka. Obok niej znalazły się takie zespoły jak: Austria, Czechy, Holandia, Macedonia Północna, Serbia, Włochy i Wyspy Owcze.

Biało-czerwoni zostali wylosowani jako pierwsi i trafili do grupy 6. Później dołączyły do nich drużyny Francji, Rumunii i Łotwy. Trenerem "Trójkolorowych" miesiąc temu został Tałant Dujszebajew. Kirgiz od stycznia 2014 roku jest szkoleniowcem Industrii Kielce.

Polacy z Rumunami rywalizowali w poprzednich eliminacjach Euro i dwa razy z nimi wygrali (28:27 i 30:29). Zespół Joty Gonzaleza w marcowych preeliminacjach mistrzostw świata wyeliminował Łotwę po zwycięstwach 33:24 i 33:25.

Po raz trzeci w historii Euro zorganizują trzy kraje. Gospodarzem ME 2030 obok Polski będą Dania i Czechy.

Terminarz rozgrywek

Runda 1: 4-5 listopada 2026

Runda 2: 7-8 listopada 2026

Runda 3: 10-11 marca 2027

Runda 4: 13 marca 2027

Runda 5: 5-6 maja 2027

Runda 6: 9 maja 2027 (wszystkie mecze rozpoczną się o tej samej porze)

Wyniki losowania:

Grupa 1: Chorwacja, Holandia, Litwa, Finlandia

Grupa 2: Norwegia, Austria, Gruzja, Turcja

Grupa 3: Islandia, Serbia, Litwa, Estonia

Grupa 4: Węgry, Wyspy Owcze, Czarnogóra, KosowoGrupa 5: Słowenia, Czechy, Bośnia i Hercegowina, Izrael

Grupa 6: Francja, Polska, Rumunia, Łotwa

Grupa 7: Niemcy, Włochy, Belgia, Słowacja

Grupa 8: Szwecja, Macedonia Północna, Grecja, Luksemburg

PAP