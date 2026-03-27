Mecz krakowskiego klubu przełożony! Znamy nowy termin
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że zaległy mecz 25. kolejki piłkarskiej 1. ligi pomiędzy Wieczystą Kraków i Polonią Bytom odbędzie się 23 kwietnia o godz. 20.
Mecz przełożony z powodu prac przy murawie na stadionie w Sosnowcu
Spotkanie to pierwotnie miało zostać rozegrane 16 marca, ale zostało przełożone, gdyż na stadionie w Sosnowcu, gdzie krakowski klub rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza, przeprowadzano prace przy wymianie murawy.
Wieczysta zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 40 punktów. Polonia jest 11. i ma cztery punkty mniej.
