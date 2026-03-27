15:0 w tie-breaku. Sensacyjny wynik w meczu siatkówki

Starcie broniącego tytułu Bigbanku z czwartą drużyną poprzedniego sezonu estońskiej EMV miało niezwykle emocjonujący przebieg. Ekipa z Tartu wygrała dwa pierwsze sety po 25:20, a w trzecim prowadziła już 19:17 i wydawało się, że jest na autostradzie do zwycięstwa.

Selver x TalTech zachwycił jednak siedmiopunktową serią i ostatecznie zdołał triumfować w tej partii 25:21. Rozpędzeni zawodnicy Avo Keela wygrali również czwartego seta (25:17), prowadząc od pierwszej do ostatniej piłki, ale to, co wydarzyło się w tie-breaku, sprawiło, że zawodnicy, kibice, dziennikarze i eksperci przecierali oczy ze zdumienia.

W polu zagrywki stanął 30-letni rozgrywający Markkus Keel (syn trenera drużyny) i... serwował do samego końca meczu, gdyż zawodnicy Selver x TalTech nie dali rywalom zdobyć w tie-breaku ani jednego punktu, wygrywając piątego seta 15:0!

- Nie potrafię wytłumaczyć tego, co się stało. Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego ani na żywo, ani przed telewizorem. To było tak, jakby ktoś nagle odciął wszystkim naszym siatkarzom prąd - mówił po spotkaniu Andrei Ojamets, trener Bigbanku Tartu.

Selver x TalTech prowadzi w półfinałowej serii 2-1. Czwarty mecz odbędzie się w sobotę (28 marca) w Tallinnie.