Anglia - Urugwaj. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Anglii bezbłędnie zaprezentowała się w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Piłkarze Thomasa Tuchela wygrali wszystkie osiem spotkań, nie stracili nawet gola i bardzo pewnie wywalczyli awans. Najlepszym strzelcem zespołu bez zaskoczenia był Harry Kane, który zanotował osiem trafień.

Choć Anglicy nie muszą rywalizować w barażach, rozegrają dwa sparingi, by dobrze przygotować się do nadchodzącego turnieju. Najpierw zmierzą się z Urugwajem, który w ostatnim meczu towarzyskim niespodziewanie został rozbity przez USA aż 1:5.

Thomas Tuchel powołał na marcowe zgrupowanie aż 35 zawodników, w tym dwóch debiutantów - Jasona Steele'a z Brighton oraz Jamesa Garnera z Evertonu. Rywalami Anglików na mundialu w grupie będą: Chorwacja, Ghana oraz Panama.

Od dłuższego czasu wiadomo, że drużyna Marcelo Bielsy również wystąpi na mundialu. W kwalifikacjach zajęła czwarte miejsce w tabeli zmagań w Ameryce Południowej, mając tyle samo punktów co trzecia Kolumbia, piąta Brazylia oraz szósty Paragwaj.

Urugwajczycy na zbliżającym się turnieju zmierzą się w fazie grupowej z Arabią Saudyjską, Republiką Zielonego Przylądka oraz Hiszpanią.

Gdzie obejrzeć mecz Anglia - Urugwaj? Transmisja TV i stream online

Towarzyskie spotkanie Anglia - Urugwaj odbędzie się w piątek 27 marca. Transmisja tego starcia od godziny 20:35 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.