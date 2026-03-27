Aryna Sabalenka - Coco Gauff. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? Finał WTA w Miami

Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 6:4, 6:3 w półfinale turnieju WTA rangi 1000 w Miami. Ostatnią rywalką Białorusinki będzie Amerykanka Coco Gauff, która wcześniej pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 6:1, 6:1.

27-lakta z Mińska po raz 15. osiągnęła finał zawodów rangi 1000. Na koncie ma 10 zwycięstw.



Triumf w Miami pozwoliłby jej zostać piątą tenisistką w historii, która skompletowała "Sunshine Double", czyli w jednym sezonie wygrała w Indian Wells i na Florydzie.

