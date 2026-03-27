Babilon MMA 57 w Ciechanowie. Relacja na żywo i wyniki walk live

Szymon Kołecki powraca do rywalizacji po listopadowym zwycięstwie nad Marcinem Łazarzem. W ich pierwszym starciu mistrz olimpijski z Pekinu musiał uznać wyższość przeciwnika z Białogardu, jednak w rewanżu go znokautował i zdobył pas wagi półciężkiej. To jednak "złoto" królewskiej kategorii wagowej znajdzie się na szali nadchodzącego pojedynku ze Stuartem Austinem. Kołecki może więc zostać podwójnym mistrzem organizacji Babilon MMA.

Doświadczony Anglik, rywal Polaka, legitymuje się zawodowym rekordem 19 zwycięstw i 8 porażek. Po raz ostatni kibice mogli oglądać go w akcji w sierpniu 2025 roku podczas wydarzenia Levels Fight League 19. Błyskawicznie rozprawił się tam z Sandro Vieirą, kończąc starcie przez techniczny nokaut już w pierwszej rundzie.

Poza walką wieczoru, na kibiców zgromadzonych w hali w Ciechanowie czeka jeszcze kilka innych interesujących zestawień. Zobaczymy m.in. niezwykle utalentowanego Yehor Oliinyk, którego rywalem będzie Giorgi Lobjanidze. Ponadto rękawice skrzyżują ze sobą Kamil Woźny oraz Krzysztof Sowa.

Babilon MMA 57 w Ciechanowie. Wyniki walk:

Walka wieczoru (5 x 5 min):

120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austin (19-8)

Karta główna (3 x 5 min):

93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)

84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)

120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)

77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)

84 kg: Nikodem Sura (1-0) vs Patryk Domarus (2-1)

66 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Klaudiusz Sławiczek (debiut)

Karta wstępna (3 x 3 min):

70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak

61 kg: Dominik Tomporowski vs Krzysztof Olenkiewicz

77 kg: Krzysztof Śmigacz vs Dominik Lurc

Transmisja gali Babilon MMA 57 w Ciechanowie już w piątek 27 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

