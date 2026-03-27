Były trener Jastrzębskiego Węgla stracił pracę! Klub wydał komunikat

Ekipa prowadzona przez Włocha zajęła czwarte miejsce w sezonie zasadniczym. W ćwierćfinale zawodniczki z Novary dwukrotnie ograły Chieri '76, ale w walce o finał trafiły na faworytki do zdobycia Scudetto - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano z Joanną Wołosz w składzie.

Wielokrotne mistrzynie kraju zrobiły to, co do nich należało i awansowały do finału. Na razie nie wiadomo jeszcze, z kim zagrają o tytuł. Ich rywalkami mogą być siatkarki Savino Del Bene Scandicci albo Vero Volley Milano.

Na nieco zaskakujący ruch zdecydowali się włodarze Igor Gorgonzola Novara. W mediach społecznościowych zespołu poinformowano o zakończeniu współpracy z Bernardim. Przypomnijmy, że jego kontrakt obowiązywał do 2027 roku.

"Informujemy, że od sezonu 2026–2027 Lorenzo Bernardi nie będzie już trenerem drużyny IGOR Gorgonzola Novara Volley. Dziękujemy Lorenzo za trzy wspólne lata i życzymy mu wielu sukcesów zawodowych w przyszłości" - zakomunikowano.

Bernardi w Novarze pracował od 2023 roku. Wcześniej prowadził m.in. Halkbank Ankara, Sir Safety Perugia czy Gas Sales Bluenergy Piacenza. Włoch dobrze znany jest również w Polsce. W latach 2011-2014 trenował Jastrzębski Węgiel. Dwukrotnie sięgnął z zespołem po brązowy medal PlusLigi.

KP, Polsat Sport