Były trener Jastrzębskiego Węgla stracił pracę! Klub wydał komunikat

Siatkówka

Siatkarskie rozgrywki we Włoszech wkroczyły w decydującą fazę. W kobiecej Serie A1 wiadomo już, kto powalczy o medale, a kto musi liczyć na więcej szczęścia w kolejnych sezonach. W związku z tym pojawiają się też pierwsze rozstania. Zespół Igor Gorgonzola Novara poinformował, że zakończył współpracę z dotychczasowym szkoleniowcem, Lorenzo Bernardim.

Portret trenera siatkarskiego Lorenzo Bernardiego w czarno-pomarańczowej koszulce sportowej z logo drużyny.
fot. Cyfrasport
Lorenzo Bernardi w barwach Jastrzębskiego Węgla

Ekipa prowadzona przez Włocha zajęła czwarte miejsce w sezonie zasadniczym. W ćwierćfinale zawodniczki z Novary dwukrotnie ograły Chieri '76, ale w walce o finał trafiły na faworytki do zdobycia Scudetto - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano z Joanną Wołosz w składzie.

 

Wielokrotne mistrzynie kraju zrobiły to, co do nich należało i awansowały do finału. Na razie nie wiadomo jeszcze, z kim zagrają o tytuł. Ich rywalkami mogą być siatkarki Savino Del Bene Scandicci albo Vero Volley Milano.

 

Na nieco zaskakujący ruch zdecydowali się włodarze Igor Gorgonzola Novara. W mediach społecznościowych zespołu poinformowano o zakończeniu współpracy z Bernardim. Przypomnijmy, że jego kontrakt obowiązywał do 2027 roku. 

 

"Informujemy, że od sezonu 2026–2027 Lorenzo Bernardi nie będzie już trenerem drużyny IGOR Gorgonzola Novara Volley. Dziękujemy Lorenzo za trzy wspólne lata i życzymy mu wielu sukcesów zawodowych w przyszłości" - zakomunikowano. 

 

Bernardi w Novarze pracował od 2023 roku. Wcześniej prowadził m.in. Halkbank Ankara, Sir Safety Perugia czy Gas Sales Bluenergy Piacenza. Włoch dobrze znany jest również w Polsce. W latach 2011-2014 trenował Jastrzębski Węgiel. Dwukrotnie sięgnął z zespołem po brązowy medal PlusLigi.

KP, Polsat Sport
