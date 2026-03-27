Czas na ostatni akt! Kamil Stoch żegna się ze skokami narciarskimi

- Walczę do końca, choć głowa dawno już odmówiła posłuszeństwa. Mimo że jestem na skraju wyczerpania mentalnego, to jednak jestem tutaj. Dla kibiców, dla trenerów, którym dziękuję za całą pracę, no i dla siebie - podkreślił Stoch.

W konkursie wystartują również 36. w kwalifikacjach Piotr Żyła oraz 38. Aleksander Zniszczoł. Odpadli 41. Dawid Kubacki i 48. Klemens Joniak.

Kwalifikacje zakończyły się podwójnym sukcesem głośno dopingowanych przez tłumy kibiców reprezentantów gospodarzy – wygrał Anze Lanisek (211 m) przed Domenem Prevcem, który oddał najdłuższy skok dnia – 234,5 m.

Prevc już 6 marca w Lahti zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W Planicy broni małej Kryształowej Kuli w lotach, ale na razie zajmuje drugie miejsce, ustępując o 15 punktów Stephanowi Embacherowi. Austriak w kwalifikacjach był trzeci.

Piątkowy konkurs na mamuciej skoczni Letalnica ma się rozpocząć o godz. 15:00.

Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową mężczyzn oraz indywidualną kobiet, bez Polek. W niedzielę odbędzie się ostatni w sezonie 2025/26 konkurs z udziałem czołowych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obecnie Stoch zajmuje w niej 31. miejsce, ale w Planicy zabraknie kilku wyprzedzających go skoczków, w tym trzykrotnego medalisty olimpijskiego Kacpra Tomasiaka.

KP, PAP