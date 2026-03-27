Finał baraży MŚ 2026. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Gdzie obejrzeć finał baraży MŚ 2026? O której godzinie? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące transmisji TV i streamu online z tego wydarzenia poniżej.

Zawodnicy drużyny piłkarskiej w białych i czerwonych strojach rywalizują o piłkę pod bramką na murawie stadionu.
fot. PAP/EPA
Gdzie obejrzeć finał baraży MŚ 2026?

Turniej finałowy mistrzostw świata zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku. Po raz pierwszy w historii wystąpi w nim 48 zespołów.

 

Choć do turnieju pozostały nieco ponad dwa miesiące, wciąż nie znamy wszystkich jego uczestników. W trakcie marcowych terminów FIFA odbywają się europejskie baraże, które wyłonią czterech ostatnich przedstawicieli Starego Kontynentu. Dołączą oni do już wylosowanych w grudniu grup.


Baraże są dwustopniowe. W czwartek odbyły się półfinały, a we wtorek czekają nas finały poszczególnych ścieżek. O cztery bilety powalczy osiem drużyn.


W ścieżce A Włosi potrzebowali prawie godziny, aby wbić w Bergamo gola Irlandii Północnej, ale ostatecznie zwyciężyli 2:0. We wtorek o awans do pierwszego mundialu po 12-letniej przerwie zagrają na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Rywal będzie podmęczony, bo dopiero po rzutach karnych pokonał w Cardiff Walię.


Dogrywka i konkurs "jedenastek" konieczne były w jednym z półfinałów ścieżki D - w Pradze Czesi wyeliminowali Irlandię. We wtorek zagrają ponownie w roli gospodarza z Danią, która nie dała szans Macedonii Północnej, zwyciężając w Kopenhadze 4:0.


Do niespodzianki doszło w ścieżce C, w której Słowacja przegrała u siebie z Kosowem 3:4 i odpadła z rywalizacji. Zespół zajmujący obecnie 78. miejsce w rankingu FIFA podejmie we wtorek w Prisztinie Turcję, która wyeliminowała Rumunię (1:0).


Polska, po pokonaniu Albanii, stanie natomiast do walki ze Szwecją.

Finał baraży MŚ 2026. Transmisja TV i stream online

Bośnia i Hercegowina - Włochy; Polsat Sport 3, Polsat Box Go - 20:45
Czechy - Dania; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go - 20:45

Kosowo - Turcja; Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go - 20:45

Przejdź na Polsatsport.pl
BARAŻEMISTRZOSTWA ŚWIATA 2026MŚ 2026MUNDIAL 2026PIŁKA NOŻNAPOLSKASZWECJA - POLSKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 