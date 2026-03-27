Finały baraży eliminacji mistrzostw świata. Kiedy mecze?

Za nami półfinały baraży eliminacji mistrzostw świata. Do awansu na mundial przybliżyły się między innymi reprezentacje Polski, Turcji i Włoch. Kiedy odbędą się finały? O której godzinie?

Kiedy odbędą się finały baraży eliminacji mistrzostw świata?

Czwartkowe półfinały baraży eliminacji mistrzostw świata już wiele wyjaśniły, jeżeli chodzi o zbliżający się mundial. Wiemy już, że na najważniejszej imprezie w świecie futbolu nie wystąpią między innymi reprezentacje Ukrainy, Macedonii Północnej czy Walii. 

 

Do mistrzostw świata przybliżyli się natomiast piłkarze naszej kadry, pokonując na PGE Narodowym Albanię 2:1. Już wiemy, że w finale baraży podopieczni Jana Urbana staną naprzeciwko reprezentantów Szwecji, którzy wyeliminowali z rywalizacji narodową drużynę Ukrainy.

 

Jak wyglądają pozostałe pary finałowe? Kosowo zagra z Turcją, Czechy z Danią a Bośnia i Hercegowina stanie naprzeciwko Włoch. Kiedy odbędą się ostatnie mecze barażowe?

Finały baraży eliminacji mistrzostw świata. Kiedy mecze? O której godzinie?

31 marca, wtorek: Szwecja - Polska; godzina 20:45; Solna

31 marca, wtorek: Bośnia i Hercegowina - Włochy; godzina 20:45; Zenica
31 marca, wtorek: Kosowo - Turcja; godzina 20:45; Prisztina
31 marca, wtorek: Czechy - Dania; godzina 20:45; Praga

 

Transmisje finałów baraży eliminacji mistrzostw świata na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

