Handball Arena - 27.03. Transmisja TV i stream online

Piłka ręczna

Przed nami kolejny odcinek programu Handball Arena. Jednym z głównych tematów dyskusji będzie rywalizacja między reprezentacją Polski a drużyną narodową Łotwy. Transmisja programu Handball Arena o godz. 21:00 na Polsatsport.pl i na YouTube, a o 23:00 w Polsacie Sport 3.

Grafika z napisem "HANDBALL ARENA" i sylwetkami zawodników piłki ręcznej.
fot. Polsat Sport
Handball Arena. Gdzie obejrzeć?

Polscy piłkarze ręczni ponownie pokonali Łotwę i zameldowali się w III rundzie el. MŚ 2027. Występ Biało-Czerwonych w najbliższej Handball Arenie przeanalizują Tomasz Włodarczyk i jego goście: była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź oraz komentator Eleven Sports i Polsatu Sport Michał Świrkula. 

 

W programie wrócimy również do środowego hitu Orlen Superligi Kobiet, w którym KGHM Zagłębie Lubin pokonało PGE MKS El-Volt Lublin i wróciło na pozycję lidera tabeli. Ponadto omówimy grupowych rywali Polaków w eliminacjach ME 2028 i zapowiemy kolejny odcinek "Szefa Superligi".


Program o godz. 21:00 na Polsatsport.pl i na YouTube, a o 23:00 w Polsacie Sport 3.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HANDBALL ARENAŁOTWAPIŁKA RĘCZNAPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZN
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 