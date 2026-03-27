Kosecki ufa Urbanowi. "Wierzę, że wygramy i że telewizory będą lecieć ze szwedzkich domów"

Polacy w czwartkowy wieczór pokonali na PGE Narodowym w Warszawie reprezentację Albanii 2:1 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W tym samym czasie toczył się inny półfinał barażu pomiędzy Ukrainą a Szwecją. O wiele lepsi okazali się zawodnicy "Trzech Koron", którzy wygrali w Walencji 3:1. I to właśnie z nimi powalczymy o przepustkę na mistrzostwa świata.

- Janek Urban zawsze mówi chłopakom, że muszą wziąć odpowiedzialność za mecz i wprowadzić swoje warunki na boisku. Tak jak mówił przed Albanią, że jesteśmy faworytem, gramy u siebie i musimy dźwignąć ten mecz, tak samo myślę, że będzie ze Szwecją. Pamiętajmy tylko, że oni są na fali po wysokim zwycięstwie z Ukrainą. Ten zespół się odbudowuje i do końca nie wiemy, co potrafi. Dla nich to też będzie sprawdzian. Trzeba się przygotować na bój o każdy centymetr boiska, może być dogrywka, mogą być karne. Wierzę, że wygramy i że telewizory będą lecieć ze szwedzkich domów - przyznał Kosecki w rozmowie z Dominikiem Woźniakiem.

Warto podkreślić, że to drugi już mecz barażowy pomiędzy Polską a Szwecją o awans na mistrzostwa świata. W 2022 roku Biało-Czerwoni dowodzeni przez Czesława Michniewicza pokonali Skandynawów na Stadionie Śląskim w Chorzowie 2:0 po trafieniach Lewandowskiego i Zielińskiego i dzięki temu polecieli na mundial do Kataru.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rozmowa z Romanem Koseckim w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport