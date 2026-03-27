Krzysztof Głowacki wraca do klatki! Zmierzy się z byłym reprezentantem Polski

Głowacki szybko wraca do klatki po zwycięstwie na gali Babilon MMA 56, kiedy to pokonał Brazylijczyka Klebera Silvę.

Dla "Główki" było to drugie zwycięstwo w zawodowej karierze MMA. Były pięściarz ma w dorobku jeszcze jedno zwycięstwo, odniesione w 2023 roku podczas gali KSW 83. Wtedy to popisał się słynnym nokautem z pleców na Patryku Tołkaczewskim. Od tamtego momentu jego bilans to były jednak dwie przegrane i jeden pojedynek uznany za nieodbyty (no contest).

Tym razem jego rywalem będzie były reprezentant Polski w... piłce ręcznej. Kostrzewa od kilku lat próbuje swoich sił w sportach walki. W debiucie na zasadach MMA wygrał z Piotrem Czapiewskim, a następnie przegrał przed czasem z Pawłem Trybałą i Sylwestrem Kołeckim.

Kilka miesięcy temu wrócił do klatki, pokonując przez nokaut w pierwszej rundzie znakomitego polskiego pięściarza Alberta Sosnowskiego - pojedynek odbył się na zasadach boksu w rękawicach do MMA.



Jak poradzi sobie w starciu z innym wybitnym polskim pięściarzem?

