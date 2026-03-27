Krzysztof Głowacki wraca do klatki! Zmierzy się z byłym reprezentantem Polski

Sporty walki

Krzysztof Głowacki i Damian Kostrzewa zmierzą się w walce wieczoru gali Babilon MMA 59. Do wydarzenia dojdzie 24 lipca tego roku w amfiteatrze w Międzyzdrojach.

Grafika zapowiadająca walkę Głowacki vs Kostrzewa na gali Babilon MMA 59.
fot. Babilon MMA
Głowacki szybko wraca do klatki po zwycięstwie na gali Babilon MMA 56, kiedy to pokonał Brazylijczyka Klebera Silvę. 

 

Dla "Główki" było to drugie zwycięstwo w zawodowej karierze MMA. Były pięściarz ma w dorobku jeszcze jedno zwycięstwo, odniesione w 2023 roku podczas gali KSW 83. Wtedy to popisał się słynnym nokautem z pleców na Patryku Tołkaczewskim. Od tamtego momentu jego bilans to były jednak dwie przegrane i jeden pojedynek uznany za nieodbyty (no contest).

 

Tym razem jego rywalem będzie były reprezentant Polski w... piłce ręcznej. Kostrzewa od kilku lat próbuje swoich sił w sportach walki. W debiucie na zasadach MMA wygrał z Piotrem Czapiewskim, a następnie przegrał przed czasem z Pawłem Trybałą i Sylwestrem Kołeckim.

 

Kilka miesięcy temu wrócił do klatki, pokonując przez nokaut w pierwszej rundzie znakomitego polskiego pięściarza Alberta Sosnowskiego - pojedynek odbył się na zasadach boksu w rękawicach do MMA.


Jak poradzi sobie w starciu z innym wybitnym polskim pięściarzem?

