Krzysztof Głowacki wraca do klatki! Zmierzy się z byłym reprezentantem Polski
Krzysztof Głowacki i Damian Kostrzewa zmierzą się w walce wieczoru gali Babilon MMA 59. Do wydarzenia dojdzie 24 lipca tego roku w amfiteatrze w Międzyzdrojach.
Głowacki szybko wraca do klatki po zwycięstwie na gali Babilon MMA 56, kiedy to pokonał Brazylijczyka Klebera Silvę.
Dla "Główki" było to drugie zwycięstwo w zawodowej karierze MMA. Były pięściarz ma w dorobku jeszcze jedno zwycięstwo, odniesione w 2023 roku podczas gali KSW 83. Wtedy to popisał się słynnym nokautem z pleców na Patryku Tołkaczewskim. Od tamtego momentu jego bilans to były jednak dwie przegrane i jeden pojedynek uznany za nieodbyty (no contest).
Tym razem jego rywalem będzie były reprezentant Polski w... piłce ręcznej. Kostrzewa od kilku lat próbuje swoich sił w sportach walki. W debiucie na zasadach MMA wygrał z Piotrem Czapiewskim, a następnie przegrał przed czasem z Pawłem Trybałą i Sylwestrem Kołeckim.
Kilka miesięcy temu wrócił do klatki, pokonując przez nokaut w pierwszej rundzie znakomitego polskiego pięściarza Alberta Sosnowskiego - pojedynek odbył się na zasadach boksu w rękawicach do MMA.
Jak poradzi sobie w starciu z innym wybitnym polskim pięściarzem?