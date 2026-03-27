Kurakowa 19. wśród solistek

Zimowe

Reprezentantka Polski Jekaterina Kurakowa zajęła 19. miejsce wśród solistek w mistrzostwach świata w łyżwiarstwie figurowym, które odbywają się w Pradze. Zwyciężyła Japonka Kaori Sakamoto, tegoroczna wicemistrzyni olimpijska.

Łyżwiarka figurowa leżąca na lodowisku po występie.
fot. PAP
Kurakowa, która zajęła 20. miejsce w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo, uzyskała 19. wynik zarówno w środowym programie krótkim, jak i w piątek w programie dowolnym. Łącznie otrzymała 164,54 pkt.

 

Zwyciężczyni uzyskała 238,28 pkt, o prawie 10 więcej od swojej rodaczki Mone Chiby (228,47 pkt). Brąz wywalczyła Belgijka Nina Pinzarrone (215,20 pkt). Nie startowała złota medalistka z Mediolanu i ubiegłoroczna mistrzyni świata Amerykanka Alysa Liu.

 

 

W piątek rozpoczęła się też rywalizacja par tanecznych, bez udziału biało-czerwonych. Po tańcu rytmicznym prowadzą Francuzi Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron, mistrzowie olimpijscy.

 

Dokończenie tej konkurencji w sobotę. Wtedy też zakończą się zmagania solistów, z udziałem 16. na półmetku Władimira Samojłowa.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEZIMOWE
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 