Czas na kolejne starcie polskiego zespołu w siatkarskiej Lidze Mistrzów! Jako ostatni z reprezentantów kraju nad Wisłą na boisko w rewanżowych meczach ćwierćfinałowych wyjdą zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie.

Rywalami polskiego klubu będzie włoskie Cucine Lube Civitanova. Ekipa z Aleksandarem Nikołowem w składzie nie miała większych szans wobec rozpędzonych podopiecznych trenera Michała Winiarskiego w pierwszym spotkaniu. Świetnie spisujący się wicemistrz kraju wygrał bez straty seta i u siebie zagra z solidną zaliczką.

Czy polski zespół, w którym występują między innymi Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek oraz Miguel Tavares dokończy sprawę awansu w dwóch wygranych setach, a może o wszystkim zdecyduje złoty set? Przekonamy się już w czwartek.

Transmisja TV i stream online meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova w czwartek 2 kwietnia od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport