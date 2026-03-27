Wielkie siatkarskie emocje czekają nas w Lublinie, gdzie miejscowa Bogdanka LUK podejmie PGE Projekt Warszawa w hali Globus. Obie drużyny mają swoje ambicje w europejskich pucharach, ale tylko jedna będzie mogła awansować do prestiżowego Final Four CEV Ligi Mistrzów.

W premierowym spotkaniu siatkarze PGE Projektu nie pozostawili większych szans Bogdance. Wygrana 3:1 oznacza, że w drugim spotkaniu stołeczny klub potrzebuje tylko dwóch wygranych setów do upragnionego awansu. Wilfredo Leon i spółka będą musieli wznieść się na wyżyny swoich możliwości i powrócić do gry po gorzkiej porażce na Torwarze.

Który polski zespół będzie reprezentował Biało-Czerwonych w finałowej czwórce Ligi Mistrzów? Kto zapisze się w głowach kibiców jako gwiazda tego meczu? Przekonamy się już w środę w Lublinie.

Transmisja TV i stream online meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport