Siatkarska Liga Mistrzów zbliża się do końcowych rozstrzygnięć, a w grze wciąż pozostają aż cztery polskie zespoły. Wśród nich jest między innymi Asseco Resovia Rzeszów, która w jednym z ćwierćfinałów zmierzy się z ekipą Ziraatu Bankkart Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie.

Pierwszy mecz obu drużyn zdecydowanie nie przebiegł wedle scenariusza układanego przez sztab rzeszowskiego zespołu. Polska drużyna musiała uznać wyższość rywala nie zgarniając ani jednego seta w premierowej batalii i będzie musiała twardo powalczyć o triumf w rewanżu oraz liczyć na pomyślność w ewentualnym „złotym secie”. Tureckiej ekipie wystarczą zaledwie dwa wygrane sety do awansu.

Kto będzie zatem górą w starciu tureckiej i polskiej drużyny? Czy w finałowej czwórce Ligi Mistrzów zobaczymy Tomasza Fornala czy reprezentantów Polski występujących w Asseco Resovii Rzeszów?

Transmisja TV i stream online meczu Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów we wtorek 31 marca od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport