Magazyn #7Strefa - 28.03. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Przed nami kolejne wydanie Magazynu #7Strefa. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu #7Strefa z numerem 7 i napisem Strefa na pomarańczowym tle.
fot. Polsat Sport
Magazyn #7Strefa. Gdzie obejrzeć?

W sobotnim magazynie #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą Piotr Gruszka, Bartosz Gomułka (PGE Projekt Warszawa) oraz Łukasz Usowicz (JSW Jastrzębski Węgiel).

 

- Skupimy się przede wszystkim na ćwierćfinałach w Lidze Mistrzów, a także w PlusLidze. Poruszymy też temat Tauron Ligi.

 

- Porozmawiamy o hejcie w sporcie. W minionym tygodniu KS DevelopRes Rzeszów ruszył z akcją pokazującą, jak duże jest to zjawisko.

 

- Jakub Bednaruk tradycyjnie przeanalizuje najbardziej kontrowersyjne i najlepsze akcje minionego tygodnia.

 

- Marta Ćwiertniewicz wybrała się do Rzeszowa, gdzie porozmawiała z Pawłem Halabą, a także Arturem Szalpukiem przed ćwierćfinałem Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn.

 

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 