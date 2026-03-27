Mistrzostwa świata w curlingu. Gdzie obejrzeć mecze Polaków? Transmisja TV i stream online
W dniach 27 marca - 4 kwietnia w USA odbędą się MŚ w curlingu, w których uczestniczyć będzie reprezentacja Polski. Gdzie obejrzeć mecze Polaków? Transmisje spotkań Biało-Czerwonych na sportowych antenach Polsatu.
W zachodniej części USA wystartują 67. mistrzostwa świata mężczyzn w curlingu. O medale walczy 13 reprezentacji narodowych, w tym kadra Polski, dla której jest to debiut na imprezie tej rangi.
- Jesteśmy zadowoleni z obecnego sezonu i super, że możemy wystąpić w MŚ - powiedział w łączeniu z Kingą Sylwestrzak dla Magazynu Sportów Zimowych Bartosz Łobaza, reprezentant Polski w curlingu.
Warto przypomnieć, że historia męskich MŚ sięga 1959 roku. Turniej zadebiutował wówczas pod nazwą Scotch Cup, a w trzech pierwszych edycjach o trofeum rywalizowali wyłącznie Kanadyjczycy i Szkoci.
Gdzie obejrzeć mecze Polaków na MŚ w Curlingu?
Sobota, 28 marca
Polska - Szwajcaria (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go).
Polska - Korea Południowa (Transmisja od godziny 22:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go).
Przejdź na Polsatsport.pl