W zachodniej części USA wystartują 67. mistrzostwa świata mężczyzn w curlingu. O medale walczy 13 reprezentacji narodowych, w tym kadra Polski, dla której jest to debiut na imprezie tej rangi.

- Jesteśmy zadowoleni z obecnego sezonu i super, że możemy wystąpić w MŚ - powiedział w łączeniu z Kingą Sylwestrzak dla Magazynu Sportów Zimowych Bartosz Łobaza, reprezentant Polski w curlingu.

Warto przypomnieć, że historia męskich MŚ sięga 1959 roku. Turniej zadebiutował wówczas pod nazwą Scotch Cup, a w trzech pierwszych edycjach o trofeum rywalizowali wyłącznie Kanadyjczycy i Szkoci.

Gdzie obejrzeć mecze Polaków na MŚ w Curlingu?

Sobota, 28 marca

Polska - Szwajcaria (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go).

Polska - Korea Południowa (Transmisja od godziny 22:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go).

Polsat Sport