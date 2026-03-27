Gdzie obejrzeć MŚ w łyżwiarstwie figurowym?

MŚ w łyżwiarstwie figurowym. Transmisja TV i stream online
Czas na piątkowe zmagania na mistrzostwach świata w łyżwiarstwie figurowym w Pradze. Gdzie obejrzeć MŚ? Transmisja MŚ w łyżwiarstwie figurowym w Polsacie Sport Premium 1, Polsacie Sport Extra 2, a także na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.
Biało-Czerwoni w mistrzostwach świata występują w podobnym składzie jak w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie; brakuje tylko pary tanecznej Sofii Dowhal i Wiktora Kuleszy. W praskiej hali O2 Arena rywalizują solistka Jekaterina Kurakowa, solista Władimir Samojłow, a w parach sportowych Julia Szczecinina i Michał Woźniak.
W Pradze nie startuje dwukrotna mistrzyni olimpijska Alysa Liu z USA, która przed rokiem wygrała MŚ w Bostonie. Czołowi łyżwiarze figurowi często rezygnują z udziału w mistrzostwach świata w sezonie olimpijskim. Nieobecny jest także sensacyjny triumfator wśród mężczyzn Kazach Michaił Szajdorow.
Praga po raz trzeci gości elitę łyżwiarzy, wcześniej impreza tej rangi odbyła się tam w latach 1962 i 1993.
Transmisja MŚ w łyżwiarstwie figurowym od 18:00 w Polsacie Sport Premium 1, a od 22:00 w Polsacie Sport Extra 2. Zmagania równoległe będzie można śledzić także na stronie Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.