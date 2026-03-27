Gdzie obejrzeć MŚ w łyżwiarstwie figurowym?

Biało-Czerwoni w mistrzostwach świata występują w podobnym składzie jak w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie; brakuje tylko pary tanecznej Sofii Dowhal i Wiktora Kuleszy. W praskiej hali O2 Arena rywalizują solistka Jekaterina Kurakowa, solista Władimir Samojłow, a w parach sportowych Julia Szczecinina i Michał Woźniak.

ZOBACZ TAKŻE: Polsat Box Go wprowadza innowacyjne rozwiązanie AI dla fanów sportu

W Pradze nie startuje dwukrotna mistrzyni olimpijska Alysa Liu z USA, która przed rokiem wygrała MŚ w Bostonie. Czołowi łyżwiarze figurowi często rezygnują z udziału w mistrzostwach świata w sezonie olimpijskim. Nieobecny jest także sensacyjny triumfator wśród mężczyzn Kazach Michaił Szajdorow.

Praga po raz trzeci gości elitę łyżwiarzy, wcześniej impreza tej rangi odbyła się tam w latach 1962 i 1993.

Transmisja MŚ w łyżwiarstwie figurowym od 18:00 w Polsacie Sport Premium 1, a od 22:00 w Polsacie Sport Extra 2.

