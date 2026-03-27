Najważniejszy etap sezonu. Pary fazy play-off elektryzują kibiców PlusLigi

Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Aluron CMC Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii wygrała fazę zasadniczą PlusLigi, stając się faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski. Zawiercianie zdominowali rozgrywki i po 26. kolejkach mieli aż siedem punktów przewagi nad wiceliderem.

W ćwierćfinale zmierzą się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, która dobrą końcówką zapewniła sobie awans do play-off. Rywalizacja zapowiada się ciekawie, jednak ma zdecydowanego faworyta. Jurajscy Rycerze wygrali oba mecze z ZAKSĄ w sezonie zasadniczym i chcą szybko zameldować się w półfinale.

PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel

Drugie miejsce w fazie zasadniczej zajął PGE Projekt Warszawa. W trakcie sezonu doszło do zmiany na stanowisku trenera i za wyniki drużyny odpowiada Kamil Nalepka. Warszawianie wciąż jednak prezentują wysoki poziom, co potwierdzili awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

O awans do półfinału PlusLigi zmierzą się z Jastrzębskim Węglem, który ma spore problemy finansowe i administracyjne. Faworyt wydaje się jednoznaczny, jednak jak zwykle wszystko zweryfikuje boisko. Oba mecze w fazie zasadniczej wygrali Warszawianie, tracąc w nich zaledwie jednego seta.

Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów

Ubiegłoroczny mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin zajął trzecie miejsce w fazie zasadniczej PlusLigi i w walce o awans do półfinału zmierzy się z szóstą w tabeli PGE Skrą Bełchatów. Rywalizacja teoretycznie ma zdecydowanego faworyta, jednak Bełchatowianie nie dają za wygraną.

W fazie zasadniczej oba zespoły wygrały po jednym spotkaniu, co dodaje smaczku bezpośredniej rywalizacji w ćwierćfinale. Czy obędzie się bez zaskoczenia? Graczy Skry Bełchatów stać na zaskoczenie faworyta z Lublina.

Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn

Na najbardziej wyrównaną zapowiada się rywalizacja Asseco Resovii Rzeszów z Indykpolem AZS Olsztyn. To kolejno czwarta i piąta drużyna fazy zasadniczej. Długo to Olsztynianie utrzymywali się wyżej w tabeli. Rzeszowianie jednak zanotowali fantastyczny finisz, wygrywając pięć spotkań ligowych z rzędu.

W fazie zasadniczej nieco lepsi byli siatkarze Indykpolu. U siebie wygrali 3:1. Na wyjeździe przegrali 2:3, jednak postraszyli Rzeszowian. To zwiastuje nam ogromne emocje w tej parze ćwierćfinałowej.

