Nieudany występ polskich skoczków w Planicy

Żyła w pierwszej serii skoczył 209 m i otrzymał notę 190,7 pkt. Zniszczoł uzyskał 194,5 m i 173,4 pkt, a Stoch - 193 m i 170,8 pkt. Do finału awansowało 30 zawodników. W drugiej serii Żyła oddał skok na 210,5 m i łącznie zgromadził 376 pkt.

Startujący ze skróconego rozbiegu Prevc osiągnął odległości 232,5 m i 230,5 m. Triumfował notą 471,4 pkt. Drugi Nikaido stracił do zwycięzcy 20,1 pkt po skokach na 232 m i 233 m. Trzeci Tschofenig skoczył 221,5 m i 233,5 m, co dało mu 443,5 pkt.

Austriak Stephan Embacher w drugiej serii oddał najdłuższy skok, długości 240 m, ale nie ustał tej próby. Po jego upadku konkurs przerwano na kilka minut. Zawodnikowi nie stało się nic poważnego, wstał o własnych siłach. Mimo słabych not za styl zajął 11. miejsce.

Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową mężczyzn oraz indywidualną kobiet, bez Polek.

W niedzielę odbędzie się ostatni w sezonie 2025/26 konkurs z udziałem czołowych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Dla Stocha to ostatnie występy w karierze. Legendarny polski skoczek zawodami w Planicy w ten weekend kończy bogatą w wielkie sukcesy karierę.

BS, PAP