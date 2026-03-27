Pierwsza taka decyzja od 15 lat. Ogłaszają ws. Djokovicia

Novak Djoković nie zagra w turnieju ATP w Monte Carlo. Serb występował tam nieprzerwanie od 2011 roku.

Djoković od jakiegoś czasu zmaga się z urazem ramienia. Przez to wycofał się z turnieju w Miami, który rozpoczął się 18 marca.

 

Jak się okazało, Serba zabraknie także podczas prestiżowych zmagań w Monte Carlo. O jego decyzji poinformował oficjalny profil turnieju.

 

- Przesyłamy mu najlepsze życzenia i mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy go na korcie - czytamy.

 

Tym samym Djoković po raz pierwszy od 15 lat nie wystąpi w Monte Carlo, gdzie wygrywał dwukrotnie. W 2013 roku przerwał dominację Rafaela Nadala, który przed tamtym finałem triumfował osiem razy z rzędu. Serb okazał się również najlepszy dwa lata później, pokonując Tomasa Berdycha.

 

W tym sezonie Djoković dotarł m.in. do finału Australian Open. Przegrał w nim z Carlosem Alcarazem.

 

Turniej ATP w Monte Carlo rozpocznie się 5 kwietnia.

