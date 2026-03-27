PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn to pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w fazie play-off PlusLigi. Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Siatkarze w białych strojach z czerwonymi pasami świętujący na boisku siatkarskim.
fot. PAP
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn

Siatkarski sezon 2025/26 wkracza w decydujące rozstrzygnięcia. W PlusLidze końca dobiegła faza zasadnicza, a teraz pora na play-offy. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują Asseco Resovia Rzeszów i Indykpol AZS Olsztyn. Zmagania toczą się do dwóch wygranych meczów.

 

W tabeli po rundzie głównej wyżej znalazła się ekipa z Podpromia. Rzeszowianie uplasowali się na czwartej pozycji z dorobkiem 51 punktów. Olsztyn został sklasyfikowany na piątej lokacie z 46 "oczkami" na koncie.

 

Obie drużyny mierzyły się niedawno w ramach fazy ligowej. 16 marca bowiem górą na własnym terenie była Resovia, która triumfowała po zaciętym starciu w pięciu partiach. Wcześniej natomiast - 20 grudnia ubiegłego roku - lepszy u siebie wynikiem 3:1 okazał się Indykpol.

 

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek w sobotę 28 marca o godzinie 14:45.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Kto wygra PlusLigę 2025/2026?
ASSECO RESOVIA RZESZÓWINDYKPOL AZS OLSZTYNPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 