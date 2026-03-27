PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów. Transmisja TV i stream online

Siatkarski sezon 2025/26 wkracza w decydujące rozstrzygnięcia. W PlusLidze końca dobiegła faza zasadnicza, a teraz pora na play-offy. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują Bogdanka LUK Lublin i PGE GiEK Skra Bełchatów. Zmagania toczą się do dwóch wygranych meczów.

W tabeli po rundzie głównej wyżej znaleźli się obrońcy mistrzowskiego tytułu. Lublinianie uplasowali się na trzeciej pozycji z dorobkiem 53 punktów. Bełchatów został sklasyfikowany na szóstej lokacie z 44 "oczkami" na koncie.

Obie drużyny mierzyły się w tym sezonie dwukrotnie na ligowym podwórku. W listopadzie ubiegłego roku niespodziewanie na wyjeździe górą w czterech partiach była Skra. W styczniu 2026 Bogdanka wzięła rewanż i triumfowała w Bełchatowie 3:0.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek w sobotę 28 marca o godzinie 20:00.

