PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo

Faza play-off PlusLigi elektryzuje fanów siatkówki w Polsce. W walce o tytuł mistrzowski pozostało osiem najlepszych zespołów. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują PGE Projekt Warszawa i JSW Jastrzębski Węgiel. Zmagania toczą się do dwóch wygranych meczów.

W tabeli po rundzie głównej wyżej znalazła się ekipa ze stolicy. Warszawianie uplasowali się na drugiej pozycji z dorobkiem 54 punktów. Jastrzębski natomiast sklasyfikowany został na siódmej lokacie z 42 "oczkami" na koncie.

Projekt do tego spotkania przystępuje na fali po zwycięstwie 3:1 w pierwszym ćwierćfinałowym starciu Ligi Mistrzów przeciwko Bogdance LUK Lublin. Podopieczni Kamila Nalepki notują także serię czterech triumfów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Wcześniej, w fazie ligowej, Projekt i Jastrzębski mierzyli się dwukrotnie. W obu przypadkach lepsi byli siatkarze z Warszawy: 3:0 na wyjeździe i 3:1 we własnej hali.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

jc, Polsat Sport