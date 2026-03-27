Kadra Jerzego Brzęczka znów zachwyca! Kolejny rywal rozbity

Kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka ma za sobą fenomenalną jesień. We wrześniu, październiku i listopadzie młodzi Polacy byli bezbłędni, wygrywając wszystkie sześć spotkań. Najcenniejszym skalpem było pokonanie w Szczecinie 2:1 Włochów, co pozwoliło Biało-Czerwonym objąć prowadzenie w tabeli.

Po zimowej przerwie reprezentacja U-21 wróciła do gry. Podczas marcowego zgrupowania "Orły" mają do rozegrania dwa mecze. W pierwszym z nich podejmowali w Radomiu Armenię.



Pół roku temu, na wyjeździe, Polacy pokonali tę drużynę aż 4:0. Tym razem chcieli powtórzyć swój wyczyn. Początek spotkania nie ułożył się jednak po ich myśli. Już w 7. minucie boisko z kontuzją opuścił Mateusz Kowalczyk, a trener dokonał wymuszonej zmiany, wprowadzając na plac Filipa Kocabę. Później gospodarze długo nie potrafili napocząć gości. Udało się dopiero krótko przed przerwą. W 43. minucie do siatki trafił Marcel Reguła.

Już na samym początku drugiej połowy Polacy podwyższyli prowadzenie. Rzut karny w 48. minucie wykorzystał Antoni Kozubal. Jak się okazało - to nie była ostatnia "jedenastka" podczas tego spotkania. Sędzia podyktował jeszcze dwie: jedną dla gospodarzy, drugą dla gości. Wykorzystali je odpowiednio Kozubal i Davit Hakobyan.

W doliczonym czasie gry wynik na 4:1 ustalił natomiast rezerwowy Daniel Mikołajewski.

Po siedmiu kolejkach eliminacji Polacy mają na koncie 21 punktów. O trzy wyprzedzają wiceliderów Włochów. We wtorek Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Czarnogórą.

Polska U-21 - Armenia U-21 4:1 (1:0)

Bramki: Marcel Reguła 43, Antoni Kozubal 48 (k.), 78 k.), Daniel Mikołajewski 90+1 - Davit Hakobyan 69 (k.)



Polska: Sławomir Abramowicz - Wiktor Nowak, Kacper Potulski, Igor Drapiński, Michał Gurgul - Mateusz Kowalczyk (Filip Kocaba 7, Kacper Duda 63)), Antoni Kozubal, Jan Faberski, Kacper Urbański (Wojciech Urbański 80), Dawid Drachal (Marcel Krajewski 80) - Marcel Reguła (Daniel Mikołajewski 80)



Armenia: Gor Matinyan - Mher Tarloyan (Suren Tsarukyan 72), Pogos Krmzyan, Petik Manukyan, Mark Avetisyan - Narek Janoyan (Davit Hakobyan 46), Edgar Piloyan (Aram Aslanyan 84), Michel Ayvazyan - David Kirakosyan (Hamlet Sargysyan 59), Petros Aleqyan, Edik Vardanyan (Arayik Eloyan 46)