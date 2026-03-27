Problemy w Planicy! Co z konkursem PŚ w skokach?

Organizatorzy finału Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy poinformowali o odwołaniu serii próbnej przed rozpoczynającym się w piątek o 15:00 konkursem indywidualnym mężczyzn. Przypomnijmy, że to ostatni weekend startów Kamila Stocha w karierze.

Skoczek narciarski w czerwonej kurtce stoi na zasypanej śniegiem skoczni, z podniesioną ręką, w trakcie opadów śniegu.
fot. Cyfrasport
Z relacji organizatorów wynika, że pierwsza seria konkursowa rozpocznie się planowo - o godzinie 15:00. Wystąpi w niej trzech Biało-Czerwonych: Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Czerwony alert w Planicy! Zawody PŚ w skokach pod znakiem zapytania

 

Do Planicy na finałowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich przyjechało wielu polskich kibiców. Fani podkreślają, że są w Słowenii po to, aby godnie pożegnać kończącego karierę Kamila Stocha.

 

Według komunikatu organizatorów, w czwartek kwalifikacje do piątkowego konkursu oglądało 10 780 widzów, z czego prawie 4 tys. to byli uczniowie z około 100 słoweńskich szkół w ramach programu Otroci Triglava (dzieci Triglava, góry-symbolu Słowenii – PAP). Zgotowali oni gorącą atmosferę pod skocznią.

 

W sobotę wieczorem w centrum Kranjskiej Gory, miasteczka położonego 8 km od Planicy, odbędzie się oficjalne pożegnanie Stocha z kibicami.

 

Konkursy indywidualne mężczyzn odbędą się w piątek o godzinie 15:00 i niedzielę o 10:00. W sobotę o 9:30 zaplanowano rywalizację drużynową. 

KP, PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Władimir Semirunnij gościem Polsat Sport Talk. Zobacz cały odcinek - 23.03

