Radomiak ma "nowego" trenera! Powrót do Ekstraklasy

W piątek 27 marca Radomiak opublikował oficjalny komunikat na swojej stronie internetowej. Poinformowano, że na ławce trenerskiej radomskiego klubu od najbliższego spotkania zasiadać będzie Bruno Baltazar.

Warto zaznaczyć, że Portugalczyk już wcześniej prowadził ekipę "Zielonych". Przejął Radomiaka pod koniec maja 2024 roku, a jego współpraca zakończyła się w grudniu 2024 roku. W sumie piłkarze klubu z Radomia pod jego batutą rozegrali 21 spotkań: 7 wygrali, 2 zremisowali i 12 przegrali.

"W swojej karierze trener pracował w kilku krajach Europy. W Portugalii prowadził zespoły Atlético CP, Casa Pia, Olhanense oraz Estoril Praia. Na Cyprze był trenerem AEL Limassol i APOEL-u Nikozja, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju. Był również członkiem sztabu szkoleniowego Nottingham Forest w Anglii" - napisano w komunikacie.

Jednocześnie poinformowano, co dalej z Kiko Ramirezem, który ostatnio prowadził Radomiaka.

"Z klubem żegna się Kiko Ramirez, który od 30 października pracował w sztabie szkoleniowym jako asystent trenera, a w ostatnim czasie prowadził pierwszy zespół Zielonych. Dziękujemy trenerowi za zaangażowanie i pracę na rzecz Radomiaka oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze" - można przeczytać.

Radomiak obecnie plasuje się na 14. miejscu w ligowej tabeli z 33 punktami na koncie. Od strefy spadkowej podopiecznych Baltazara dzielą trzy "oczka".

AA, Polsat Sport