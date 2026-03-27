Roman i Jakub Koseccy ocenili Polaków. Noty po starciu z Albanią
Piłkarska reprezentacja Polski pokonała Albanię w półfinale baraży eliminacji mistrzostw świata. Na temat występu Biało-Czerwonych w programie "Kosa na Kosę" wypowiedzieli się Roman i Jakub Koseccy.
Podopieczni Jana Urbana zrobili kolejny krok w kierunku awansu na mundial. Reprezentanci Polski w czwartek 26 marca pokonali na PGE Narodowym zawodników z Albanii 2:1. W finale baraży eliminacji mistrzostw świata Biało-Czerwoni zmierzą się z narodową drużyną Szwecji, która pokonała Ukrainę 3:1.
Na temat gry polskich piłkarzy w programie "Kosa na Kosę" wypowiedzieli się Roman i Jakub Koseccy. Byli reprezentanci Polski wystawili wszystkim zawodnikom oceny po meczu.
Na niską notę według obu ekspertów zasłużył Jan Bednarek, który popełnił błąd przy golu Albanii. Oczywiście dobre oceny otrzymali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, czyli autorzy trafień dla Biało-Czerwonych.
Oceny po meczu Polska - Albania według Romana Koseckiego:
Oceny po meczu Polska - Albania według Jakuba Koseckiego:
Finał baraży z udziałem Polski odbędzie się we wtorek 31 marca. Godzina meczu Szwecja - Polska w barażach MŚ 2026 to 20.45.