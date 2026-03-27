Roman Kołtoń: Szymański i Grabara top, Bednarek i Cash flop

W przerwie pisałem na X: "Mecz bez odwagi i bez walki, takiego fightu, jakiego wymaga stawka. Pierwsze 45 minut przespane i jeszcze naznaczone stratą głupiej, zupełnie niepotrzebnej bramki. Rózga jedyny, który wchodzi w pojedynki, choć przegrywa je zdecydowanie za często. Co powiedzieć jednak o innych?! Cash 4 - słownie cztery! - poważne błędy.

Bednarek przy golu dla rywali błąd jak trampkarz. Zieliński, Lewandowski i Kamiński muszą brać na siebie grę. Miejmy nadzieję, że mamy wariant B...".

Po meczu napisałem: "Jan Urban miał plan B - taka prawda futbolu. Nie czekał ze zmianą Pietuszewskiego, a później wprowadzając Świderskiego, zmienił ustawienie na 1-4-4-2. Szymański najlepszy - asysta do Lewandowskiego i do Zielińskiego, ale też dużo pojedynków wygranych - 7 z 14, aż 4 wślizgi. RL9 w drugiej połowie wreszcie waleczny i z kolosalnie ważnym golem! Jak Zielu, który trafił - jak mówią starzy komentatorzy - stadiony świata! Kluczowa interwencja Grabary w sytuacji sam na sam - to też ważne! Obrona do poprawki, brakuje jak mówi Tomek Hajto, kompaktu (zwartości), ale też zadziorności. Liderzy - ważni, ale taki Pietuszewski też nieoceniony w debiucie, bo ma to coś i odwagę!".

Moje noty, jeśli chodzi o Biało-Czerwonych (w skali 1-10): Kamil Grabara 7 - Tomasz Kędziora 6 (62’ Karol Świderski 6), Jan Bednarek 4, Jakub Kiwior 5 - Matty Cash 4, Sebastian Szymański 8, Piotr Zieliński 6 (82’ Jakub Moder bez noty), Michał Skóraś 5 - Filip Rózga 5 (46’ Oskar Pietuszewski 6), Jakub Kamiński 6 (90’ Arkadiusz Pyrka bez noty) - Robert Lewandowski 6 (90’ Bartosz Slisz – bez noty).

Od 62 minuty, czyli od wejścia Świderskiego, graliśmy w ustawieniu 1-4-4-2: Grabara - Cash, Bednarek, Kiwior, Skóraś - Kamiński, Szymański, Zieliński, Pietuszewski - Świderski, Lewandowski.

Ten wariant B selekcjonera Urbana to - po pierwsze błyskawiczna reakcja w przerwie i posłanie w bój Pietuszewskiego. A po drugie korekta taktyczna. Nie miał tylko jednego wariantu taktycznego, ale też drugi. Nie wahał się mieć na placu i Pietuszewskiego i dwóch napastników, gdy taka była potrzeba chwili. Z Albanią nie mieliśmy klasycznej "szóstki". Pytanie, jaki wariant ze Szwecją, ale to już temat na inne opowiadanie.