Rózga dla Rózgi! Boniek wystawił oceny Polakom za Albanię

Pojawienie się tego drugiego w wyjściowym składzie wzbudziło niemałą sensację. Mało kto bowiem obstawiał, że 19-latek ze Sturm Graz dostanie tak duży kredyt zaufania od Jana Urbana. W przerwie został zmieniony przez Oskara Pietuszewskiego, a Boniek wręczył mu najniższą ocenę, podobnie jak Cashowi.

Niewiele lepiej zdaniem byłego prezesa PZPN spisał się Jan Bednarek, który popełnił fatalny błąd przy utracie gola.

ZOBACZ TAKŻE: Burza po debiucie Pietuszewskiego w kadrze! Hajto nie wytrzymał

70-latek najwyżej ocenił tercet Kamil Grabara - Robert Lewandowski - Piotr Zieliński, co akurat nie może zaskakiwać. Ten pierwszy popisał się kluczową interwencją w drugiej połowie, kiedy zatrzymał Albańczyka w sytuacji sam na sam. Z kolei pozostała eksportowa dwójka zapisała się na liście strzelców.

Oceny Polaków wg. Zbigniewa Bońka:

Kamil Grabara (7) - Tomasz Kędziora (6), Jan Bednarek (5), Jakub Kiwior (6) - Matty Cash (4), Sebastian Szymański (6), Piotr Zieliński (7), Jakub Kamiński (6), Michał Skóraś (6) - Filip Rózga (4), Robert Lewandowski (6), Oskar Pietuszewski (6)

