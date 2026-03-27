Rózga dla Rózgi! Boniek wystawił oceny Polakom za Albanię
Reprezentacja Polski pokazała dwa różne oblicza w czwartkowym półfinale baraży z Albanią. Z jednej strony nie brakowało składnych akcji i próby gry atakiem pozycyjnym, lecz z drugiej zaś strony zdarzały się fatalne błędy w obronie. Po końcowym gwizdku noty Biało-Czerwonym wystawił Zbigniew Boniek, który najsłabiej ocenił Matty'ego Casha i Filipa Rózgę.
Pojawienie się tego drugiego w wyjściowym składzie wzbudziło niemałą sensację. Mało kto bowiem obstawiał, że 19-latek ze Sturm Graz dostanie tak duży kredyt zaufania od Jana Urbana. W przerwie został zmieniony przez Oskara Pietuszewskiego, a Boniek wręczył mu najniższą ocenę, podobnie jak Cashowi.
Niewiele lepiej zdaniem byłego prezesa PZPN spisał się Jan Bednarek, który popełnił fatalny błąd przy utracie gola.
70-latek najwyżej ocenił tercet Kamil Grabara - Robert Lewandowski - Piotr Zieliński, co akurat nie może zaskakiwać. Ten pierwszy popisał się kluczową interwencją w drugiej połowie, kiedy zatrzymał Albańczyka w sytuacji sam na sam. Z kolei pozostała eksportowa dwójka zapisała się na liście strzelców.
Oceny Polaków wg. Zbigniewa Bońka:
Kamil Grabara (7) - Tomasz Kędziora (6), Jan Bednarek (5), Jakub Kiwior (6) - Matty Cash (4), Sebastian Szymański (6), Piotr Zieliński (7), Jakub Kamiński (6), Michał Skóraś (6) - Filip Rózga (4), Robert Lewandowski (6), Oskar Pietuszewski (6)