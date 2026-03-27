Smutne wieści z Wrocławia. Nie żyje legenda Śląska

Piłka nożna

Smutne wieści napłynęły z Wrocławia. W wieku 87 lat zmarła legenda Śląska, Julian Binas.

Płonąca świeca w ceramicznym naczyniu na tle ziemi.
fot. PAP
Binas związany był z klubem od lat 70. Pełnił różne funkcje zarządcze i administracyjne. Odpowiadał między innymi za kontakty z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były zawodnik UFC. Wystąpił na historycznej gali


"W imieniu klubu składamy wyrazy współczucia wszystkim bliskim i rodzinie zmarłego. Wierzymy, że będzie nadal kibicował wrocławskiej drużynie. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy w komunikacie klubu.


Binas zmarł w wieku 87 lat. Powody jego śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej.


Pogrzeb legendy Śląska odbędzie się w poniedziałek 30 marca na wrocławskim cmentarzu przy ulicy Bardzkiej.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Jana Urbana po meczu Polska - Albania
