Smutne wieści z Wrocławia. Nie żyje legenda Śląska
Smutne wieści napłynęły z Wrocławia. W wieku 87 lat zmarła legenda Śląska, Julian Binas.
- Zmarł Julian Binas, legenda Śląska Wrocław
- Pełnił funkcje zarządcze i administracyjne
- Odpowiadał za kontakty z PZPN
- Klub składa kondolencje rodzinie i bliskim
- Binas zmarł w wieku 87 lat
Binas związany był z klubem od lat 70. Pełnił różne funkcje zarządcze i administracyjne. Odpowiadał między innymi za kontakty z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
"W imieniu klubu składamy wyrazy współczucia wszystkim bliskim i rodzinie zmarłego. Wierzymy, że będzie nadal kibicował wrocławskiej drużynie. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy w komunikacie klubu.
Binas zmarł w wieku 87 lat. Powody jego śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej.
Pogrzeb legendy Śląska odbędzie się w poniedziałek 30 marca na wrocławskim cmentarzu przy ulicy Bardzkiej.
