Smutne wieści z Wrocławia. Nie żyje legenda Śląska

Binas związany był z klubem od lat 70. Pełnił różne funkcje zarządcze i administracyjne. Odpowiadał między innymi za kontakty z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

"W imieniu klubu składamy wyrazy współczucia wszystkim bliskim i rodzinie zmarłego. Wierzymy, że będzie nadal kibicował wrocławskiej drużynie. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy w komunikacie klubu.



Binas zmarł w wieku 87 lat. Powody jego śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej.



Pogrzeb legendy Śląska odbędzie się w poniedziałek 30 marca na wrocławskim cmentarzu przy ulicy Bardzkiej.

