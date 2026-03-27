Szwecja - Polska. Pojawiła się ważna informacja odnośnie biletów

SvFF już w grudniu rozpoczęła sprzedaż biletów z możliwością ich zwrotu, gdyby Szwecja nie awansowała do finału baraży.

ZOBACZ TAKŻE: Tak zagrali rywale Polaków! Jest się o co martwić (WIDEO)

- Do czwartku kupiło je 25 tysięcy kibiców, lecz po drugiej bramce Szwecji w półfinale barażu z Ukrainą, wygranego ostatecznie przez nas 3:1, sprzedaż ruszyła lawinowo i w nocy na piątek rano sprzedaliśmy pozostałe bilety. Polska zamówiła 1800 wejściówek - powiedział Christoffer Lund z SvFF.

Narodowy stadion Szwecji, w sztokholmskiej dzielnicy Solna, ma obecnie nazwę komercyjną Strawberry Arena. Na trybunach może zasiąść 50 tysięcy widzów.

Mecz Szwecja - Polska we wtorek o godz. 20.45. Zwycięzca awansuje na mundial, który z udziałem 48 zespołów rozpocznie się 11 czerwca.

BS, PAP