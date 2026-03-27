Szwecja - Polska. Pojawiła się ważna informacja odnośnie biletów

Piłka nożna

Wszystkie bilety na finał baraży o awans do mistrzostw świata pomiędzy Szwecją a Polską, który w Sztokholmie zostanie rozegrany we wtorek, zostały sprzedane - poinformowała miejscowa federacja piłkarska (SvFF).

Dwóch piłkarzy na boisku, jeden klęczy z piłką, drugi obserwuje.
fot. PAP
SvFF już w grudniu rozpoczęła sprzedaż biletów z możliwością ich zwrotu, gdyby Szwecja nie awansowała do finału baraży.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak zagrali rywale Polaków! Jest się o co martwić (WIDEO)

 

- Do czwartku kupiło je 25 tysięcy kibiców, lecz po drugiej bramce Szwecji w półfinale barażu z Ukrainą, wygranego ostatecznie przez nas 3:1, sprzedaż ruszyła lawinowo i w nocy na piątek rano sprzedaliśmy pozostałe bilety. Polska zamówiła 1800 wejściówek - powiedział Christoffer Lund z SvFF.

 

Narodowy stadion Szwecji, w sztokholmskiej dzielnicy Solna, ma obecnie nazwę komercyjną Strawberry Arena. Na trybunach może zasiąść 50 tysięcy widzów.

 

Mecz Szwecja - Polska we wtorek o godz. 20.45. Zwycięzca awansuje na mundial, który z udziałem 48 zespołów rozpocznie się 11 czerwca. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jaki skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią? Tomasz Hajto wytypował
Zobacz także

Na tych piłkarzy postawi Urban? Tomasz Hajto wskazał skład na Albanię

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

