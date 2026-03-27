Szymon Kołecki - Stuart Austin. Wynik walki. Kto wygrał? Skrót walki Kołeckiego (WIDEO)

Czas na kolejną hitową walkę z udziałem Szymona Kołeckiego. Polski olimpijczyk, który od kilku lat próbuje swoich sił w MMA, w piątek stanie przed szansą sięgnięcia po drugi pas organizacji Babilon MMA. Doświadczony zawodnik posiada już trofeum w wadze półciężkiej. Tym razem zmierzy się w starciu o pas królewskiej kategorii.

Babilon MMA 57 w Ciechanowie. Gdzie obejrzeć?

Jego rywalem na gali Babilon MMA 57 będzie Stuart Austin. Anglik to były zawodnik takich organizacji jak m.in. PFL, Bellator czy Oktagon. Po raz ostatni pojawił się w klatce w sierpniu ubiegłego roku, kiedy szybko pokonał Sandro Vieirę.

- Na pewno rywal jest wymagający, organizacja się postarała, by było godnie. Myślę, że Stuart Austin jest czołówką europejską. Nasze zestawienie jest bardzo dobre i zasługujemy, by zawalczyć o pas - ocenił Kołecki w rozmowie z Polsatem Sport.

Kołecki - Austin. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Kołecki - Austin poznamy w piątek 27 marca.

Kołecki - Austin. Skrót walki Babilon MMA 57:

BS, Polsat Sport