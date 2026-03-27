Tak zagrali rywale Polaków! Jest się o co martwić (WIDEO)

W czwartek podopieczni Jana Urbana pokonali po trudnym meczu Albańczyków (2:1) i wykonali kolejny krok w kierunku awansu na mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni od razu po zakończeniu starcia na PGE Narodowym wiedzieli, z kim przyjdzie im rywalizować o miejsce na mundialu.

ZOBACZ TAKŻE: Ukraina - Szwecja. Skrót meczu (WIDEO)

W tym samym czasie rozgrywane było bowiem spotkanie Ukraina - Szwecja. Piłkarze ze Skandynawii świetnie zaprezentowali się w Walencji, triumfując 3:1.

Goście otworzyli wynik spotkania już w szóstej minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Viktor Gyokeres. Napastnik Arsenalu urwał się obrońcom i wpakował piłkę do bramki rywali. 27-latek zachwycił swoimi umiejętnościami także w drugiej połowie. W 51. minucie były zawodnik Sportingu ponownie oszukał oponentów i podwyższył prowadzenie reprezentacji Szwecji.

Nie było to jednak koniec "koncertu" Gyokeresa. Jeszcze przed końcem meczu snajper sprokurował rzut karny, a następnie pewnie wykorzystał "jedenastkę", tym samym kompletując hat-tricka.

W ostatnich minutach meczu gospodarze byli jeszcze w stanie strzelić gola honorowego. Na listę strzelców wpisał się Matvii Ponomarenko.

Teraz reprezentacja Szwecji zmierzy się z naszą drużyną narodową w bezpośredniej walce o awans na mistrzostwa świata. Czy obrona Biało-Czerwonych zatrzyma Gyokeresa?

Skrót meczu Ukraina - Szwecja:

Finał baraży z udziałem Polski odbędzie się we wtorek 31 marca. Godzina meczu Szwecja - Polska w barażach MŚ 2026 to 20.45.

AA, Polsat Sport