TAURON Liga: ITA TOOLS STAL Mielec - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

W sobotę 28 marca rozpocznie się druga część fazy ćwierćfinałowej play-off w TAURON Lidze. O godzinie 17:30 ITA TOOLS STAL Mielec zagra w meczu rewanżowym z UNI Opole. Poprzednie spotkanie w Opolu wygrała drużyna przyjezdna.

Faza zasadnicza pozostawiła wiele do życzenia dla drużyny z Mielca, gdzie zajęły szóste miejsce. Opolanki stanęły na ostatnim miejscu na podium Tauron Ligi zaraz za KS Developresem Rzeszów i PGE Budowlanymi Łódź. Różnica punktowa pomiędzy rywalkami to aż osiemnaście punktów!

Zawodniczki z Mielca poczuły się pewnie, na nie swojej hali. W pierwszej partii Opole poniosło porażkę, drugi set podniósł morale gospodyń - zwyciężyły z wynikiem 25:21. Nie zmienił on trajektorii meczu, pozostawiając ITA TOOLS nadal w tyle. UNI Opole rozegrało owocne ostatnie sety, tym samym wygrywając spotkanie 3:1.

jp, Polsat Sport