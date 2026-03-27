TAURON Liga: ITA TOOLS STAL Mielec - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

ITA TOOLS STAL Mielec - UNI Opole to rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowej fazy play-off Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 17:30.

W sobotę 28 marca rozpocznie się druga część fazy ćwierćfinałowej play-off w TAURON Lidze. O godzinie 17:30 ITA TOOLS STAL Mielec zagra w meczu rewanżowym z UNI Opole. Poprzednie spotkanie w Opolu wygrała drużyna przyjezdna.

 

Faza zasadnicza pozostawiła wiele do życzenia dla drużyny z Mielca, gdzie zajęły szóste miejsce. Opolanki stanęły na ostatnim miejscu na podium Tauron Ligi zaraz za KS Developresem Rzeszów i PGE Budowlanymi Łódź. Różnica punktowa pomiędzy rywalkami to aż osiemnaście punktów!

 

Zawodniczki z Mielca poczuły się pewnie, na nie swojej hali. W pierwszej partii Opole poniosło porażkę, drugi set podniósł morale gospodyń - zwyciężyły z wynikiem 25:21. Nie zmienił on trajektorii meczu, pozostawiając ITA TOOLS nadal w tyle. UNI Opole rozegrało owocne ostatnie sety, tym samym wygrywając spotkanie 3:1. 

 

jp, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ĆWIERĆFINAŁ ITA TOOLS STAL MIELEC MISTRZOSTWO POLSKI SIATKÓWKA TAURON LIGA UNI OPOLE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 