Tauron liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - KS Developres Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

W TAURON Lidze zakończyła się pierwsza część rozgrywek ćwierćfinałowych i przyszedł czas na rewanże. Premierowa odsłona była zwycięska dla Rzeszowianek. Drużyna z Bydgoszczy poniosła klęskę, ale nadal ma szansę na wejście do półfinału.

Ostatnie spotkanie gospodynie - KS Developres Rzeszów - zamknęły w trzech setach (25:9, 25:20, 25:16), pozostając faworytkami do utrzymania tytułu mistrza Polski w żeńskiej siatkówce. Fazę zasadniczą zawodniczki z Podkarpacia zakończyły na pierwszym miejscu.

Metalkas skończył sezon na ósmym miejscu, tym samym w ostatniej chwili wchodząc do play-offów. Bydgoszczanki z rozegranych 22 spotkań wygrały zaledwie 9. Różnica punktowa pomiędzy Rzeszowiankami, a Metalaksem to aż 33 punkty! Tym samym przewaga Developresu jest większa niż całościowa liczba punktów zdobytych w sezonie przez drużynę z kujawsko-pomorskiego.

