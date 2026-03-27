Tauron liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - KS Developres Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Metalkas Pałac Bydgoszcz - KS Developres Rzeszów to drugie starcie drużyn w fazach play-off w sezonie 2025/26 TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - KS Developres Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek meczu o godzinie 12:30.

W TAURON Lidze zakończyła się pierwsza część rozgrywek ćwierćfinałowych i przyszedł czas na rewanże. Premierowa odsłona była zwycięska dla Rzeszowianek. Drużyna z Bydgoszczy poniosła klęskę, ale nadal ma szansę na wejście do półfinału. 

 

Ostatnie spotkanie gospodynie - KS Developres  Rzeszów - zamknęły w trzech setach (25:9, 25:20, 25:16), pozostając faworytkami do utrzymania tytułu mistrza Polski w żeńskiej siatkówce. Fazę zasadniczą zawodniczki z Podkarpacia zakończyły na pierwszym miejscu.

 

Metalkas skończył sezon na ósmym miejscu, tym samym w ostatniej chwili wchodząc do play-offów. Bydgoszczanki z rozegranych 22 spotkań wygrały zaledwie 9. Różnica punktowa pomiędzy Rzeszowiankami, a Metalaksem to aż 33 punkty! Tym samym przewaga Developresu jest większa niż całościowa liczba punktów zdobytych w sezonie przez drużynę z kujawsko-pomorskiego.

 

jp, Polsat Sport
