Tragiczny wypadek pod Rzeszowem. Polski mistrz świata wśród poszkodowanych

Do wypadku doszło w piątek po godz. 9.00. Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, sprawcą wypadku był 49-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego.

„Kierujący Hyundaiem jechał drogą S19 w kierunku Rzeszowa pod prąd. Doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącą autolawetą, a następnie zderzył się czołowo z Lexusem. Po uderzeniu Hyundai wpadł na bariery energochłonne i stanął w płomieniach” – przekazały służby prasowe policji.

Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia 49-letniego kierowcy Hyundaia nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafił 39-latek kierujący Lexusem.

Zdaniem Gazety Wyborczej, wśród poszkodowanych jest Różański. To ostatni polski zawodowy mistrz świata w boksie, który niedawno związał się kontraktem promotorskim z organizacją Babilon. Były mistrz świata federacji World Boxing Council w kategorii bridger miał wrócić na ring podczas najbliższej gali Babilon Boxing Show, ale w związku z piątkowymi wydarzeniami, nie wiadomo, czy do jego walki dojdzie.

Wypadek spowodował paraliż komunikacyjny w rejonie węzła Rzeszów Wschód. Jak informował dyżurny rzeszowskiego oddziału GDDKiA, zatory tworzyły się nie tylko na trasie S19, ale również na autostradzie A4 w miejscach włączania się do ruchu.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności, w jakich kierowca Hyundaia znalazł się na trasie ekspresowej, jadąc pod prąd.

BS, PAP, Polsat Sport