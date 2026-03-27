Tragiczny wypadek pod Rzeszowem. Polski mistrz świata wśród poszkodowanych

Na drodze ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Rzeszów doszło do tragicznego wypadku. Zginął 49-letni kierowca. Trasa w kierunku Rzeszowa była zablokowana przez ponad pięć godzin. Wśród poszkodowanych, zgodnie z informacjami Gazety Wyborczej, jest polski pięściarz Łukasz Różański.

Mężczyzna z uniesioną ręką, prawdopodobnie bokser, z logo na klatce piersiowej.
fot. PAP
Łukasz Różański.

Do wypadku doszło w piątek po godz. 9.00. Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, sprawcą wypadku był 49-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego.

 

„Kierujący Hyundaiem jechał drogą S19 w kierunku Rzeszowa pod prąd. Doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącą autolawetą, a następnie zderzył się czołowo z Lexusem. Po uderzeniu Hyundai wpadł na bariery energochłonne i stanął w płomieniach” – przekazały służby prasowe policji.

 

Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia 49-letniego kierowcy Hyundaia nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafił 39-latek kierujący Lexusem.

 

Zdaniem Gazety Wyborczej, wśród poszkodowanych jest Różański. To ostatni polski zawodowy mistrz świata w boksie, który niedawno związał się kontraktem promotorskim z organizacją Babilon. Były mistrz świata federacji World Boxing Council w kategorii bridger miał wrócić na ring podczas najbliższej gali Babilon Boxing Show, ale w związku z piątkowymi wydarzeniami, nie wiadomo, czy do jego walki dojdzie.

 

Wypadek spowodował paraliż komunikacyjny w rejonie węzła Rzeszów Wschód. Jak informował dyżurny rzeszowskiego oddziału GDDKiA, zatory tworzyły się nie tylko na trasie S19, ale również na autostradzie A4 w miejscach włączania się do ruchu.

 

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności, w jakich kierowca Hyundaia znalazł się na trasie ekspresowej, jadąc pod prąd. 

BS, PAP, Polsat Sport
