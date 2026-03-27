Tragiczny wypadek pod Rzeszowem. Polski mistrz świata wśród poszkodowanych
Na drodze ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Rzeszów doszło do tragicznego wypadku. Zginął 49-letni kierowca. Trasa w kierunku Rzeszowa była zablokowana przez ponad pięć godzin. Wśród poszkodowanych, zgodnie z informacjami Gazety Wyborczej, jest polski pięściarz Łukasz Różański.
Do wypadku doszło w piątek po godz. 9.00. Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, sprawcą wypadku był 49-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego.
„Kierujący Hyundaiem jechał drogą S19 w kierunku Rzeszowa pod prąd. Doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącą autolawetą, a następnie zderzył się czołowo z Lexusem. Po uderzeniu Hyundai wpadł na bariery energochłonne i stanął w płomieniach” – przekazały służby prasowe policji.
Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia 49-letniego kierowcy Hyundaia nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafił 39-latek kierujący Lexusem.
Zdaniem Gazety Wyborczej, wśród poszkodowanych jest Różański. To ostatni polski zawodowy mistrz świata w boksie, który niedawno związał się kontraktem promotorskim z organizacją Babilon. Były mistrz świata federacji World Boxing Council w kategorii bridger miał wrócić na ring podczas najbliższej gali Babilon Boxing Show, ale w związku z piątkowymi wydarzeniami, nie wiadomo, czy do jego walki dojdzie.
Wypadek spowodował paraliż komunikacyjny w rejonie węzła Rzeszów Wschód. Jak informował dyżurny rzeszowskiego oddziału GDDKiA, zatory tworzyły się nie tylko na trasie S19, ale również na autostradzie A4 w miejscach włączania się do ruchu.
Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności, w jakich kierowca Hyundaia znalazł się na trasie ekspresowej, jadąc pod prąd.