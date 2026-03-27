Tym razem poszło gładko! Aryna Sabalenka w finale WTA w Miami

Potyczki Sabalenki i Rybakiny ekscytują w tym roku tenisowy świat. Najpierw Kazaszka po niezwykle zaciętej batalii zwyciężyła w finale Australian Open, ale na rewanż Białorusinki nie trzeba było długo czekać. W walce o tytuł na kortach w Indian Wells to właśnie liderka rankingu WTA okazała się lepsza.

Okazję do trzeciego pojedynku w tym roku panie miały w półfinale rywalizacji w Miami. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich meczów, wszystko zakończyło się w dwóch setach.

Sabalenka szybko wykorzystała szansę na przełamanie rywalki i wyszła na prowadzenie 3:1. Doprowadziła je już do końca, a później, wykorzystawszy pierwszą piłkę setową, rozstrzygnęła premierową odsłonę na swoją korzyść.

Druga partia miała dla Rybakiny jeszcze gorszy przebieg. Przegrała swoje dwa podania i po nieco ponad 10 minutach na tablicy widniał już wynik 0:4. Białorusinka nie zmarnowała takiej okazji i dość pewnie zwyciężyła tego seta i całe starcie 2:0.

Sabalenka ma szansę wywalczyć tzw. "Sunshine Double". Tytuł w Indian Wells już w tym roku ma, do postawienia został jej już zatem tylko jeden krok.

W walce o końcowy triumf 27-latka z Mińska zmierzy się z Coco Gauff. Amerykanka w półfinale okazała się lepsza od Karoliny Muchovej 6:1, 6:1. Warto dodać, że dzięki temu zwycięstwu Gauff awansuje w najnowszym rankingu WTA na trzecią pozycję, wyprzedzając tym samym Igę Świątek.

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina 6:4, 6:3

