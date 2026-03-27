Uniknął spadku i... powalczy o mistrzostwo. Zaskakujący transfer asa PlusLigi

Tupczij ma za sobą udany sezon w polskiej lidze. Jego Barkom-Każany zajął najwyższe w historii startów w PlusLidze 11. miejsce, a pochodzący z Kopajhorodu siatkarz - z 379 "oczkami" na koncie - zajął 10. miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących i 9. miejsce wśród najlepiej zagrywających zawodników sezonu zasadniczego.

ZOBACZ TAKŻE: Raul Lozano przekonał gwiazdę? Możliwy wielki powrót

34-letni Ukrainiec nie zdecydował się jednak na dłuższy odpoczynek po trudach plusligowego sezonu i... podpisał dość zaskakujący kontrakt z rumuńską Arcadą Gałacz. Umowa Tupczija będzie obowiązywała do końca bieżącego sezonu, a sam zawodnik ma pomóc drużynie w walce o mistrzostwo kraju.

"Wasyl Tupczij, wszechstronny atakujący z ogromnym doświadczeniem, dołączył do Arcady z Barkomu-Każany Lwów, ukraińskiej drużyny, która od 2022 roku gra w elitarnej polskiej PlusLidze, jednej z najlepszych lig w Europie. Leworęczny gracz, dysponujący bardzo mocnym serwisem, ma wspomóc ekipę Sergiu Stancu w play-offach Divizii A1" - napisał klub w oficjalnym komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jeżeli Arcadzie Gałacz uda się szybko załatwić kwestie formalne, Tupczij może zadebiutować w barwach nowego klubu już w poniedziałek (30 marca) w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałów fazy play-off ligi rumuńskiej przeciwko SCM Universitatea Craiova.