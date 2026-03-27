Ważne zwycięstwo Arki, piąta z rzędu porażka drużyny z Gliwic

Gospodarze doskonale weszli w to spotkanie i m. in. dzięki zagraniom Kresimira Ljubicicia prowadzili już 8:0. Szybko jednak zatrzymali się w ataku, a to wykorzystali Gliwiczanie - krok po kroku się zbliżali. W końcu do remisu doprowadził Jaiden Delaire. Ostatecznie po zagraniu Luke'a Barretta po 10 minutach było 13:11.

W drugiej kwarcie przewagę Tauron GTK dawał Wesley Gordon. Znowu sytuację rzutami z dystansu zmieniali Łączyński oraz Barrett. Ciągle świetnie radził sobie też Kuba Piśla, przez co mecz był wyrównany. Einaras Tubutis wraz z Milanem Barbitchem sprawili, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 33:30.

Po przerwie zespół trenera Mantasa Cesnauskisa powoli budował przewagę, w czym pomagali Jakub Garbacz i Kresimir Ljubicić. Po późniejszym zagraniu Einarasa Tubutisa i rzutach wolnych Jarosława Zyskowskiego różnica wzrosła już do 13 punktów. W tej części meczu goście nie byli w stanie nawiązać już rywalizacji. Po 30 minutach było 56:43.

W czwartej kwarcie niewiele się zmieniało, bo ekipa trenera Nebojsy Vidicia nie mogła zanotować żadnego ofensywnego zrywu. Gdynianie z kolei całkowicie kontrolowali sytuację na parkiecie, mimo że momentami wyraźnie brakowało im skuteczności. Ostatecznie AMW Arka zwyciężyła 76:59.

Jakub Garbacz był najlepszym strzelcem gospodarzy - zdobył 16 punktów i 3 zbiórki. Po 15 punktów dla gości zanotowali KJ Jackson i Kuba Piśla.

ORLEN Basket Liga - 24. kolejka

AMW Arka Gdynia - Tauron GTK Gliwice 76:59 (13:11, 20:19, 23:13, 20:16)

AMW Arka: Jakub Garbacz 16, Kresimir Ljubicić 12, Einaras Tubutis 11, Milan Barbitch 10, Kamil Łączyński 10, Jarosław Zyskowski 8, Luke Barrett 7, Mike Okauru 1, Adam Hrycaniuk 1, Filip Kowalczyk 0, Mateusz Orłowski 0, Jakub Zabłocki 0;

TAURON GTK: Kuba Piśla 15, Kaelin Jackson 15, Wesley Gordon 12, Jaiden Delaire 8, Aleksander Busz 5, Ivan Almeida 3, Kacper Gordon 1, Maciej Bender 0, Kajetan Misztal 0, Piotr Łosiak 0.

