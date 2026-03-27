Finał WTA w Miami: Aryna Sabalenka - Coco Gauff. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Finał WTA 2026 w Miami, czyli Aryna Sabalenka kontra Coco Gauff. Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Coco Gauff w Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 17:30.

Dwie zawodniczki tenisa na korcie. Jedna w różowej sukience cieszy się z wygranej, druga w białym stroju uderza piłkę rakietą.
fot. PAP
Czas na wielki finał Miami Open, w którym Sabalenka zagra z Gauff. Mecz finałowy odbędzie się 28 marca o godzinie 17:30. Topowe rakiety świata zmierzą się o tytuł prestiżowego amerykańskiego turnieju.

 

Półfinał Sabalenka rozegrała z Jeleną Rybakiną, zwyciężając 2:0, tym samym awansując do finału. Ten sam wynik w meczu półfinałowym osiągnęła Gauff - przeciwko Karolinie Muchovej.

 

W swoich poprzednich spotkaniach finalistki prowadziły wyrównane pojedynki. Obecny bilans meczowy między nimi to 6:6. Można stwierdzić że idą "łeb w łeb". Amerykanka ma przewagę w finałach Wielkiego Szlema, pokonując rywalkę w US Open 2023, French Open 2024 i 2025. Sabalenka często wygrywa na kortach twardych.

 

Jeżeli spotkanie okaże się zwycięskie dla Sabalenki, to zdobędzie ona tzw. Sunshine Double. Białorusinka w tym sezonie już zwyciężyła w turnieju WTA Indian Wells. 

 

Sabalenka w Miami broni tytułu wywalczonego rok temu.

 

jp, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKACOCO GAUFFINAŁMIAMI OPENTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA W MIAMI
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

