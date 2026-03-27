Finał WTA w Miami: Aryna Sabalenka - Coco Gauff. Relacja live i wynik na żywo

Czas na wielki finał Miami Open, w którym Sabalenka zagra z Gauff. Mecz finałowy odbędzie się 28 marca o godzinie 17:30. Topowe rakiety świata zmierzą się o tytuł prestiżowego amerykańskiego turnieju.

Półfinał Sabalenka rozegrała z Jeleną Rybakiną, zwyciężając 2:0, tym samym awansując do finału. Ten sam wynik w meczu półfinałowym osiągnęła Gauff - przeciwko Karolinie Muchovej.

W swoich poprzednich spotkaniach finalistki prowadziły wyrównane pojedynki. Obecny bilans meczowy między nimi to 6:6. Można stwierdzić że idą "łeb w łeb". Amerykanka ma przewagę w finałach Wielkiego Szlema, pokonując rywalkę w US Open 2023, French Open 2024 i 2025. Sabalenka często wygrywa na kortach twardych.

Jeżeli spotkanie okaże się zwycięskie dla Sabalenki, to zdobędzie ona tzw. Sunshine Double. Białorusinka w tym sezonie już zwyciężyła w turnieju WTA Indian Wells.

Sabalenka w Miami broni tytułu wywalczonego rok temu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Coco Gauff na Polsatsport.pl.

jp, Polsat Sport