Wygrywał z Djokoviciem, Federerem oraz Alcarazem. Znany tenisista mówi "pas"!

Goffin to zwycięzca sześciu turniejów rangi ATP, m.in.: w Metz, Tokio i Montpellier. W dorobku ma także tytuł wywalczony w Dosze w grze podwójnej w parze z Pierrem-Huguesem Herbertem.

Jak się okazuje, szans na zdobycie kolejnych trofeów nie będzie już zbyt wiele. Belg ogłosił bowiem zakończenie sportowej kariery. Na kortach będzie rywalizował do końca tego sezonu.

35-latek poinformował o swojej decyzji na Instagramie. W najnowszym poście zdradził, że spory wpływ na jego wybór miało zdrowie.

"Wszystkie lata na najwyższym poziomie w końcu odbiły się na moim ciele. Kontuzja kolana, której doznałem w zeszłym roku, miała decydujący wpływ na moją decyzję o zakończeniu kariery" - poinformował.

Goffin najwyżej w karierze plasował się na siódmym miejscu w rankingu ATP. Było to w 2017 roku. W tym samym sezonie podczas turnieju w Londynie pokonał m.in. Rafaela Nadala i Rogera Federera. W karierze zwyciężał także m.in. z Novakiem Djokoviciem czy obecnym liderem światowych list - Carlosem Alcarazem.

KP, Polsat Sport