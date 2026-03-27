Znamy datę i godzinę finału Ligi Mistrzów. Czegoś takiego jeszcze nie było!

Wiadomo już, że mecz, po którym poznamy triumfatora tegorocznej edycji Champions League odbędzie się 30 maja, a gospodarzem najbardziej prestiżowego spotkania w europejskiej piłce klubowej będzie Budapeszt. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godz. 18:00, podczas gdy dotychczasowe finały odbywały się o godz. 20:45 lub 21:00.

Rezygnacja z pory późnowieczornej jest ukłonem UEFA w stronę kibiców, którzy dzięki temu będą mieć ułatwione zadanie z powrotem do domu. Warto jednak podkreślić, że godziny meczów fazy pucharowej nie ulegną zmianie. Wszystkie starcia 1/4 i 1/2 finału rozpoczną się o godz. 21:00.

O awans do półfinału powalczą Real Madryt z Bayernem Monachium, Sporting z Arsenalem, FC Barcelona z Atletico Madryt oraz PSG z Liverpoolem. Pierwsze mecze odbędą się 7-8 kwietnia, natomiast rewanże zaplanowano na 14-15 kwietnia. Półfinały to już 28-29 kwietnia i rewanże 5-6 maja.

