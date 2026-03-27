Zwrot akcji w doliczonym czasie gry! Towarzyski hit na remis

Zarówno Anglia, jak i Urugwaj będą uczestnikami mundialu. Obie drużyny zapewniły sobie awans już w poprzednim roku, dzięki czemu w trakcie marcowej przerwy reprezentacyjnej nie grają w barażach. Mogą zamiast tego rywalizować w spotkaniu towarzyskim.

W piątkowy wieczór Anglicy i Urugwajczycy spotkali się na londyńskim Wembley. Obaj trenerzy postanowili posłać do boju silne jedenastki, choć nie zabrakło także miejsca dla zmienników.



Od samego początku inicjatywa była po stronie gospodarzy. To oni prowadzili grę, dłużej utrzymywali się przy piłce i tworzyli sobie więcej okazji strzeleckich. Wciąż brakowało im jednak konkretów.



Choć to tylko sparing, już w trakcie pierwszej połowy obaj trenerzy przeprowadzili po jednej wymuszonej zmianie. Kontuzje przytrafiły się Joaquinowi Piquerezowi i Noniemu Madueke.



Do przerwy utrzymał się wynik 0:0.



Po zmianie stron obraz meczu nieco się wyrównał. Nadal Anglicy byli stroną przeważającą, ale goście potrafili przynajmniej nieco dłużej utrzymać się przy piłce. Bramki wciąż jednak nie padały.



W 71. minucie bliski otwarcia wyniku był Dominic Calvert-Lewin. Piłka po jego strzale głową minęła słupek w niewielkiej odległości. 10 minut później kibice w końcu doczekali się bramki. Do siatki trafił Ben White, który najlepiej odnalazł się w zamieszaniu po rzucie rożnym.



Anglicy nie zdołali utrzymać skromnego prowadzenia do samego końca. W doliczonym czasie gry Urugwaj wyrównał po rzucie karnym podyktowanym za faul na Federico Vinasie. Do wykonania "jedenastki" podszedł Federico Valverde i nie pomylił się.



Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Anglia - Urugwaj 1:1 (0:0)

Bramki: Ben White 81 - Federico Valverde 90+4 (k.)

Anglia: Trafford - Livramento, Tomori (White 69), Maguire, Spence (Hall 69) - Henderson (Wharton 46), Madueke (Bowen 38), Foden (Palmer 56), Garner (Mainoo 69), Rashford (Barnes 69) - Solanke (Calvert-Lewin 56)

Urugwaj: Muslera - Varela, Araujo, Olivera (Sanabria 87), Piquerez (Gimenez 16) - Canobbio (Rodriguez 87), Valverde, Ugarte (Martinez 87), Araujo (Pellistri 64), Arrascaeta (Nunez 87) - Aguirre (Vinas 64)