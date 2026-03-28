19-latek z pole position w F1!

Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał kwalifikacje na torze Suzuka i w niedzielę w Grand Prix Japonii wystartuje z pole position. 19-latek dwa tygodnie temu podczas Grand Prix Chin został najmłodszym zdobywcą pole position w historii Formuły 1.

Kierowca Formuły 1 Antonelli odbiera trofeum na podium w towarzystwie mężczyzny w stroju japońskim.
fot. PAP/EPA
Antonelli był najlepszy w sobotnich kwalifikacjach na wymagającym torze Suzuka. Drugie miejsce zajął jego kolega z zespołu George Russell. Brytyjczyk po dwóch wyścigach jest liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Trzeci w kwalifikacjach był Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.

 

W Chinach Antonelli został najmłodszym zdobywcą pole position w historii Formuły 1. Dokonał tego w wieku 19 lat i 201 dni. Ponadto 15 marca wygrał wyścig w Szanghaju.

 

W sobotę Antonelli uzyskał swój najlepszy czas okrążenia na japońskim torze - 1:28,778. Russell był gorszy 0,298 sekundy. Piastri wystartuje z trzeciej pozycji, a czwarty był Monakijczyk Charles Leclerc.

 

Antonelli powiedział po kwalifikacjach, że jest "bardzo zadowolony z dobrej, czystej sesji" i "czuje się dobrze w samochodzie, który poprawia się z każdym okrążeniem".

 

Russell, który potencjalnie jest najgroźniejszym rywalem Antonellego w wyścigu o tytuł, był zadowolony, że on i młody Włoch byli "bardzo szybcy" w kwalifikacjach.

 

Natomiast czterokrotny mistrz świata Max Verstappen z Red Bulla wciąż narzeka na swój bolid i jego hybrydowy silnik. Holender odpadł w drugiej sesji kwalifikacyjnej i krzyknął przez radio, że samochodu "nie da się prowadzić".

jc, PAP
