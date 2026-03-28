Developres już w półfinale. Rzeszowianki nie zostawiły złudzeń rywalkom

Rzeszowianki przystępowały do drugiego spotkania ćwierćfinałowego w wygodnym położeniu. Przed czterema dniami wygrały bowiem u siebie 3:0 i także do rewanżu podchodziły w roli faworytek. Wszak fazę zasadniczą Tauron Ligi zakończyły na pierwszym miejscu. Ich rywalki z Bydgoszczy były natomiast ósme.

Już w pierwszym secie sobotniej rywalizacji siatkarki Developresu pokazały moc. Wygrały go do 11, ani na moment nie tracąc kontroli. Punktowały seryjnie, podczas gdy gospodynie z trudem zdobywały poszczególne "oczka".



Druga partia wyglądała bardzo podobnie. Już na samym jej początku Rzeszowianki wypracowały sobie zaliczkę pięciu punktów. Później konsekwentnie ją zwiększały, aż do samego końca. Ostatecznie wygrały 25:13.

W trzeciej odsłonie gościnie postawiły kropkę nad "i". Wygrały ją 25:14 i w dobrym stylu awansowały do półfinału play-offów Tauron Ligi.



Metalkas Pałac Bydgoszcz - KS Developres Rzeszów 0:3 (11:25, 13:25, 14:25)

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw) 2-0 dla DevelopResu. Awans: DevelopRes Rzeszów.

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Victoria Foucher, Monika Głodzińska, Marta Łyczakowska, Emilia Pinczewska, Marta Pol, Dominika Witowska - Monika Jagła (libero) - Gabriela Dębowska, Julia Sobalska, Oliwia Ziółkowska

DevelopRes Rzeszów: Taylor Bannister, Switlana Dorsman, Laura Heyrman, Laura Jansen, Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Karina Chmielewska, Marrit Jasper, Nathalie Lemmens, Oliwia Sieradzka